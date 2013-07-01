Pakistan'da patlama: 49 ölü

Pakistan'da üç farklı noktada yaşanan bombalı saldırılar, 49 kişinin ölümüne neden olurken, Ketta kentinde Şii’lere ait bir cami yakınlarında patlayan bomba 28 kişinin hayatına mal oldu.

Polis, Ketta yaşanan patlamada ölenlerin arasında iki kadın ve çok sayıda çocuk olduğunu, 65 kişinin de yaralandığını belirtti.

Verilen bilgide, ilk olarak bir el bombası patlatılarak camide bulunan kalabalığın dışarı kaçması sağlandı, ardından kalabağın arasına giren intihar bombacısı üzerindeki bombayı ateşledi.

Askerler hedef alındı

Sünni radikal grupların düzenlediği düşünülen saldırıyı henüz üstlenen olmazken, polis Laşkar-i Cangvi örgütünden şüpheleniyor. Örgüt, son yıllarda Belucistan’da Şii hedeflere saldırılar düzenlemesiyle biliniyor.

Peşavar’da 21 Haziran’da Şii Müslümanların ibadet ettiği bir camiye düzenlenen saldırıda da 13 kişi ölmüştü.

Pakistan’da yaşanan diğer iki saldırıda, Peşavar kentinde askerleri taşıyan bir konvoya yapılan saldırıda 17 asker öldü.

Kuzey Veziristan’da bir diğer askeri konvoyun geçisinde yolda patlatılan bomba ise 4 askerin ölümüne, 20 askerin de yaralanmasına neden oldu. Saldırıdan Taliban veya El Kaide’nin sorumlu olduğu düşünülüyor.