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Dünya

PAKİSTAN'DA PATLAMA: 15 ÖLÜ KARAÇİ (A.A)

11 Kasım 2010 20:48

-PAKİSTAN'DA PATLAMA: 15 ÖLÜ KARAÇİ (A.A) - 11.11.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yerel yetkililer, patlamanın Suç Araştırma Departmanına ait yerleşkenin içinde meydana geldiğini söyledi.  Görgü tanıkları, patlamanın ardından binanın önünde 12 metre çapında ve 4 metre derinliğinde bir çukur oluştuğunu bildirdi. AP haber ajansı, patlamaya tahrip gücü yüksek bir bombanın neden olduğunu duyurdu.

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