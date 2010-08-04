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Dünya

PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ İSLAMABAD (A.A)

04 Ağustos 2010 12:13

-PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 61'E YÜKSELDİ İSLAMABAD (A.A) - 04.08.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde iktidarda bulunan Muhacir Kavim Partisi'nin meclis üyelerinden Raza Haydar'ın Karaçi kentinde silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda can kaybı sayısı 61'e yükseldi.      Karaçi polis kaynaklarına göre, son 36 saatte silahlı kişiler tarafından öldürülenlerin sayısı 61'e çıkarken, 150'den fazla kişi de yaralandı. Televizyonlara konuşan bir polis yetkilisi, şimdiye kadar 40 kadar otomobilin, 10'dan fazla kamyon ile otobüsün ve çok sayıda iş yerinin ateşe verildiğini söyledi. Alınan bilgiye göre, kamu binaları, iş merkezleri, oteller, akaryakıt istasyonları ve eğitim merkezlerinin kapalı tutulduğu kentte insanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Güvenlik güçlerinin devriye gezdiği kentte sokak aralarında eylemlerin sürdürdüğü ifade ediliyor.      Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde Hindistan'dan gelen göçmenlere daha fazla haklar verilmesini isteyen Muhacir Kavim Partisi ile federal hükümette iktidarda bulunan Pakistan Halk Partisi taraftarları arasında geçmiş yıllara dayanan siyasi gerginlik bulunuyor.      Pakistan'ın ticaret merkezi olarak bilinen 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Karaçi'de, yıl başından beri tırmanan siyasi ve etnik kökenli şiddet olaylarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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