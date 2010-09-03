-PAKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 43'E YÜKSELDİ İSLAMBABAD (A.A) - 03.09.2010 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Hastane yetkilileri, Ketta'da Filistin halkının direnişine destek maksadıyla düzenlenen yürüyüş sırasında bir intihar komandosu tarafından düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırıda daha önce verilen haberlerde 28 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mardan kentinde bu sabah Ahmedi Camisi'nde düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi ölmüştü. Ülkede önceki gece Lahor'da Şiilerin düzenlediği dini geçit töreni sırasında 3 bombayla düzenlenen saldırılarda da 35 kişi yaşamını yitirmişti.