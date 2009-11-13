Pakistan'da NATO'ya yakıt taşıyan tankere saldırı

Pakistan'ın batısında bulunan Bolan kentinde NATO birliklerine yakıt taşıyan 5 petrol tankerinin saldırıya uğradığı bildirildi.
Belucistan eyaleti polisi kaynakları, Afganistan'da bulunan NATO birliklerine yakıt taşıyan 5 tankerin Bolan kenti yakınlarında kırsal bölgede kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildiğini açıkladı.
Polis, tanker şoförlerinden birinin öldüğünü, birinin yaralandığını bildirdiği açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtti.
NATO birliklerine ikmal yapan araçlara geçen ay Hayber bölgesinde düzenlenen saldırıda 6 tanker ateşe verilmişti.
Afganistan'da bulunan NATO birliklerine ikmallerin yüzde 70'i Pakistan üzerinden yapılıyor.