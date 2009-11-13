T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da NATO'ya yakıt taşıyan tankere saldırı

13 Kasım 2009 11:35

Pakistan'ın batısında bulunan Bolan kentinde NATO birliklerine yakıt taşıyan 5 petrol tankerinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Belucistan eyaleti polisi kaynakları, Afganistan'da bulunan NATO birliklerine yakıt taşıyan 5 tankerin Bolan kenti yakınlarında kırsal bölgede kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildiğini açıkladı.

Polis, tanker şoförlerinden birinin öldüğünü, birinin yaralandığını bildirdiği açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtti.

NATO birliklerine ikmal yapan araçlara geçen ay Hayber bölgesinde düzenlenen saldırıda 6 tanker ateşe verilmişti.

Afganistan'da bulunan NATO birliklerine ikmallerin yüzde 70'i Pakistan üzerinden yapılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24