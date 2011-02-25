-PAKİSTAN'DA NATO KONVOYUNA SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 25.02.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver yakınlarında Afganistan'daki NATO birliklerine yakıt taşıyan konvoya yapılan saldırıda, 4 kişi öldü. Yerel Geo Nevs televizyonun haberine göre, NATO birliklerine yakıt taşıyan 10 tanker Peşaver yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Haberde, saldırıda 4 kişinin yanarak öldüğü bildirildi. Televizyona konuşan bir polis yetkilisi, tankerlerde meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangının saatler sonra söndürüldüğünü, durumu ağır birçok kişinin hastahaneye kaldırıldığını söyledi. Polis, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin güvenlik görevlileri ve temizlik işçileri olduğunu belirtti. Afganistan'da 160 binden fazla askeri bulunan ABD ve NATO birliklerine ikmalin yüzde 80'i Pakistan üzerinden sağlanıyor. NATO'nun Pakistan rotası, birçok tehlike ve riske rağmen düşük maliyet ve diğer yollara göre nispeten güvenli olmasıyla tercih ediliyor.