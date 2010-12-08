-PAKİSTAN'DA MUHARREM AYI ÖNLEMLERİ İSLAMABAD (A.A) - 08.12.2010 - Pakistan'da Muharrem ayında mezhep çatışması ve kışkırtıcı eylemleri engellemek için Şii nüfusunun yoğun olarak yaşadığı 21 kentte güvenlik önlemleri en yüksek düzeye çıkarıldı. Pakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muharrem ayı nedeniyle Şii nüfusun yoğun olduğu 21 kentte güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Muharrem ayının 11. gününe kadar 22 bin askerin hassas bölgelerde görevlendirileceği, yanıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların çok sıkı denetleneceği, bazı hastane ve itfaiye merkezlerinin açık tutulacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Şii camilerine karşı önceki yıllarda yapılan motosikletli saldırıların tekrarlanmaması için Muharremin 7 ile 10. günleri arasında motosikletlere iki kişinin binmesinin yasaklandığı, kritik bölgelere güvenlik kamerası konulacağı, Şii camilerinin kapılarına dedektörler yerleştirileceği, mülteci kamplarının bulunduğu bölgelerde kontrollerin artırılacağı, şüpheli ve kimliği olmayan kişilerin tutuklanacağı kaydedildi. Nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin Şii olduğu tahmin edilen Pakistan'da, önceki yıllarda Şiilere yönelik kanlı saldırılar nedeniyle Şiiler ile Sünniler arasında çatışmalar çıkmış ve çok sayıda kişi ölmüştü