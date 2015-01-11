Pakistan'da katliam gibi kaza; 57 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinden Şikarpur bölgesine giden otobüsle yakıt tankeri çarpıştı, ilk belirlemelere göre 57 kişi hayatını kaybetti. Karaçi Polis Şefi Şuayib Siddiki, kazada tankerdeki petrolün alev aldığını, otobüsten dışarıya çıkmak için fırsat bulamayan yolcuların yanarak can verdiğini belirtti.



57 kişinin öldüğü kazaya, karşıdan gelen tanker şoförünün neden olduğunu söyleyen Siddiki, itfaiye ekiplerinin de kaza yerine geç geldiğini, bununla ilgili araştırma yapılacağını ifade etti.



Geçen kasım ayında da Karaçi yakınlarındaki Hayrpur bölgesinde yolcu otobüsüyle kamyon çarpışmış, kazada 56 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.