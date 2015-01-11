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Dünya

Pakistan'da katliam gibi kaza; 57 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde yakıt tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı 57 kişi hayatını kaybetti

11 Ocak 2015 12:28

Pakistan'ın Karaçi kentinden Şikarpur bölgesine giden  otobüsle yakıt tankeri çarpıştı, ilk belirlemelere göre 57 kişi hayatını  kaybetti. Karaçi Polis Şefi Şuayib Siddiki, kazada tankerdeki petrolün alev  aldığını, otobüsten dışarıya çıkmak için fırsat bulamayan yolcuların yanarak can  verdiğini belirtti. 
 
57 kişinin öldüğü kazaya, karşıdan gelen tanker şoförünün neden  olduğunu söyleyen Siddiki, itfaiye ekiplerinin de kaza yerine geç geldiğini,  bununla ilgili araştırma yapılacağını ifade etti. 
 
Geçen kasım ayında da Karaçi yakınlarındaki Hayrpur bölgesinde yolcu  otobüsüyle kamyon çarpışmış, kazada 56 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi  yaralanmıştı. 

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