Pakistan'da kiliseye intihar saldırısı: 50 ölü

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın kentlerinden Peşaver'de düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Peşaver'in Kissa Kavani adlı çarşısında bulunan kilisede ayin bitiminde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 50 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı iki intihar eylemcisinin düzenlediği, kilisede yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bildirildi.

Pencap eyaletinin Başbakanı Şahbaz Şerif, kiliseye düzenlenen saldırı nedeniyle çok öfkeli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Kur'an Yolu Hareketi lideri Tahir'ul Kadri, Twitter'a yazdığı mesajda, "Peşaver'de kilisede düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu bozuk demokratik sistem insanların güvenliğini sağlayamadı" ifadesini kullandı.

Şerif: İnsanlık dışı vahşet

Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif, Peşaver kentinde bir kilisede düzenlenen intihar saldırısını "insanlık dışı vahşet" olarak niteledi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'da (APP) yer alan habere göre, Başbakan Şerif, can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, saldırıyı şiddetle kınadı.

Şerif, açıklamasında şunları kaydetti:

"İslamiyet, bu tip terörist olayları kesinlikle lanetlemektedir ancak teröristler hiçbir dini öğreti gözetmeden masum insanları hedef almaktadır. Bu saldırı İslam'ın öğretileri ve diğer tüm dinlerin öğretileri ile bağdaşmamaktadır. Teröristlerin bu saldırıları insanlık dışı vahşettir. Saldırıda hayatını kaybeden Hristiyan ailelerin yakınlarına ve Pakistan'da yaşayan Hristiyan toplumuna başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyorum."

Pakistan'da Hristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 1,6'sına tekabül ediyor.

Geçmişte düzenlenen Hristiyan azınlığa yönelik böyle saldırılardan İslamcı militanlar sorumlu tutulmuştu.