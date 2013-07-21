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Dünya

Pakistan'da kadınlara sokağa çıkma yasağı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kadınların yanlarında erkek olmadan sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın gerekçesiyse 'erkeklerin dikkatinin dağılması'

21 Temmuz 2013 13:38

 

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, mollalar, kadınların yanlarında bir erkek yakınları olmadan alışverişe çıkmalarını yasakladı. Yasağın nedeni Ramazan'da erkeklerin dikkatinin dağılmaması oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Karak bölgesindeki bir camide din adamları ve aşiret liderlerinin yaptığı toplantıda alınan karar, camilerin hoparlörlerinden halka duyuruldu.

 

‘Edepsizlik saçıyorlar, polise vereceğiz’

 

Mevlana Mirzakim adlı bir din adamı, "Kadınların yanlarında bir erkek akrabası olmadan çarşıya çıkmamasını kararlaştırdık. Edepsizlik saçıyorlar ve Ramazan'da erkeklerin orucunu bozuyorlar. Yalnız alışverişe çıkan kadınları polise teslim edeceğiz" dedi.

Reuters'e göre karar erkeklerin Ramazan'da "dikkatini dağıtmamak" için alındı. Yasağın Ramazan'dan sonra kalkıp kalkmayacağı bilinmiyor.

Din adamları polisten yasağın uygulanmasına yardımcı olmasını, esnaftan da yalnız gelen kadınlara hizmet vermemesini istedi.

Fazıl Hanif adlı bir polis yetkilisi de yasağa destek verdiklerini söyledi.

Pakistan'ın bu bölgesinde gericilik tırmanmaya devam ediyor. Bölgede son yıllarda binlerce kadın, ailenin namusunu kirlettiği gerekçesiyle öldürüldü.

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