-PAKİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI: 10 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 17.01.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta bir yolcu otobüse düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Yerel Geo news televizyonu, Hangu kentinden Kohat'a yolcu taşıyan halk otobüsüne düzenlenen intihar saldırısında en az 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişi de yaralandığını duyurdu. Haberde, yardım ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı, yaralıların çevredeki hastahanelere sevk ediliği belirtildi. Afganistan sınırı yakınlarında bulunan Kohat'ta geçen ay düzenlenen intihar saldırısında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.