Pakistan'da intihar saldırısı: Onlarca ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han kentinde bir Şii liderinin cenaze töreni sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi can verdi



Polis ve hastane kaynakları, Dera İsmail Han kentinde bir Şii camisi önünde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 30'a çıktığını belirtti.



Saldırıda 65 kişinin yaralandığı açıklanırken, cenazeye katılan silahlı kişilerin rasgele ateş açması, yoldan geçen araçlara taş atmaları, bazı otobüsleri ateşe vermeleri ve mağazaları yağmalamaları üzerine, polise destek vermeleri için askerlerin kente gönderildiği ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.



El Kaide terör örgütüne yakın devrik Taliban militanlarının kalesi sayılan bölgede bir intihar eylemcisinin düzenlediği saldırı, dün motosikletli kişiler tarafından öldürülen Şii din adamı Şer Zaman'ın cenaze törenini hedef aldı.

