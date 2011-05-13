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Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: 80 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki polis akademisine yapılan intihar saldırılarında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı. Çifte saldırıyı, Taliban üstlendi.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki polis akademisine yapılan intihar saldırılarında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı. Çifte saldırıyı, Taliban üstlendi.

El Kaide'nin müttefiği Pakistan Taliban Hareketi'nin (PTH) sözcüsü İhsanullah İhsan, AFP ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısında polis eğitim merkezini hedefleyen çifte saldırının "şehit Usame bin Ladin'in intikamının alınması için ilk eylem" olduğunu söyledi.

Taliban sözcüsü, "Pakistan ve Afganistan'da daha büyük saldırılar bekleyin" diye tehdit etti. Pakistan makamları da, sınır polis memurlarının eğitim merkezine yönelik saldırıda ölenlerin sayısının 80'e ulaştığını açıkladı. Saldırıda, 20'si ağır 115 kişinin de yaralandığı bildirildi.Motosikletli intihar komandolarınca gerçekleştirilen saldırıda 10 kilogram patlayıcı madde kullanıldığı belirtildi.

Usame bin Ladin'in Pakistan'ın kuzeyinde Amerikan komandoları tarafından öldürülmesinden 11 gün sonra Taliban'ın etkin olduğu aşiretler bölgesinin yakınındaki Şarsadda'da girişilen bu büyük saldırıda ilk bombanın intihar saldırganı tarafından patlatıldığını belirten Pakistan makamları, saldırının sınırları koruyan korucu teşkilatı Frontier Constabulary'nin eğitim merkezinde eğitim alan genç emniyet mensuplarını hedeflediğini kaydetti.

Saldırının, genç emniyet mensuplarının, 10 günlük izinlerine gitmek için otobüslere bindikleri sırada meydana geldiği belirtildi. Yerel televizyonlar, saldırıda hasar gören çok sayıda araç ve binanın görüntüsünü yayımladı.


 

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