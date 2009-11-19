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Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: 16 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir mahkeme binası dışında düzenlenen intihar saldırısında en az 16 kişi öldü.

19 Kasım 2009 02:00

T24 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir mahkeme binası dışında düzenlenen intihar saldırısında en az 16 kişi öldü.

BBC Türkçe kentteki en büyük hastanenin doktorları, 26 kişinin de yaralandığını söylüyor.

Sabah trafiğin yoğun olduğu bir saatte saldırıya hedef olan bina, Peşaver'in işlek caddelerinden Hayber Yolu üzerinde bulunuyor.

Saldırı sonrası bölge kordon altına alındı, Hayber Yolu trafiğe kapatıldı.

İntihar eylemcisinin saldırıda 10 kilogram patlayıcı kullandığı, patlama sonrası bazı araçların da tahrip olduğu belirtildi.

Ölenlerin üçünün polis, diğerlerinin sivil olduğu sanılıyor.

Peşaver'de son haftalarda saldırılar arttı

Pakistan-Afganistan sınırı yakınındaki Peşaver, son haftalarda bir dizi saldırıya hedef olmuştu.

Kent iki haftadan az bir süre içinde altı saldırıya hedef oldu, bu saldırılarda en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce Cuma günü yine Hayber Yolu üzerindeki Pakistan İsithbarat Servisi'nin bürosuna düzenlenen intihar saldırısı sonucu en az 12 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kentte geçmişteki saldırılardan Taliban militanları sorumlu tutulmuştu.

Pakistan ordusu ise geçen ay Güney Veziristan bölgesinde Taliban'a karşı büyük bir operasyon başlatmıştı.

Bu operasyon sonrası Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırılar artmıştı.

Ordu birlikleri Güney Veziristan'da bazı kasabalarda kontrolü sağlasalar da, Taliban militanları doğrudan çatımadan kaçındıklarını ve gerilla taktikleri uyguladıklarını söylüyor.

Artan saldırılarsa Taliban'ın misillemesi olarak görülüyor.
Ülke çapında güvenlik önlemleri artırılsa da, Pakistan hükümetinin saldırıları durduramadığı belirtiliyor.

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