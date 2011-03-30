Pakistan'da intihar saldırısı 13 kişiyi öldürdü

T24- Pakistan'ın Svabi kentinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 12’si sivil, biri polis toplam 13 kişi öldü.







Pakistan'ın kuzeybatısındaki Svabi'de bir kontrol noktasına intihar saldırısı yapıldı. Yerel polis yetkilisi Sai Han saldırıda da 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerin 12’sinin sivil birinin de polis memuru olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 12 kişi de yaralandı.

Saldırının hedefinde Islam Alimleri Partisi lideri Mevlana Fazlur Rahman'ın olduğu açıklandı. Polis, intihar komandosunun parti liderinin aracının geçmesinden kısa süre sonra üzerindeki patlayıcıyı ateþlediğini söyledi.

Fazlur Rahman'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirten polis, parti konvoyunda bulunan bazı partililer ile güvenlik görevlilerinin hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

Parti liderinin uzun zamandan beri Taliban örgütünün hedefinde olduğu, bu nedeniyle saldırının arkasında Taliban'ın olabileceği ifade ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.