T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı: 10 ölü

13 Mart 2010 11:09

Pakistan'ın kuzeyinde Svat bölgesinin en büyük kenti Mingora'da polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü.
     
Polis kaynakları, Mingora'da bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin arasında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu saldırıda 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
    
Bir yetkili, en az 15 kilo patlayıcının kullanıldığı saldırıda, 20-25 aracın hasar gördüğünü söyledi.
    
Polis, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve yaralıların çevredeki hastahanelere sevk edildiğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24