Pakistan'da intihar saldırısı: 10 ölü

Pakistan'ın kuzeyinde Svat bölgesinin en büyük kenti Mingora'da polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü.



Polis kaynakları, Mingora'da bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin arasında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu saldırıda 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.



Bir yetkili, en az 15 kilo patlayıcının kullanıldığı saldırıda, 20-25 aracın hasar gördüğünü söyledi.



Polis, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve yaralıların çevredeki hastahanelere sevk edildiğini belirtti.

