Pakistan'da intihar saldırısı



Pakistan - Hindistan sınırındaki Lahor kentinde pazar günü öğleden sonra bir saldırganın kalabalığın ortasında kendini havaya uçurduğu bildirildi.

Polis kaynaklarına göre, intihar saldırısında 48 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi de yaralandı. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

Polis sözcüsü Muştak Sukhera, Lahor'daki saldırının bölgede son aylarda meydana gelen en şiddetli saldırı olduğuna dikkat çekti.

Polis, saldırının her akşam bayrak töreninin yapıldığı ve töreni izlemek için binlerce kişinin toplandığı Wagah sınır kapısında düzenlendiğini kaydetti. İntihar saldırganının yaşının genç olduğu belirtiliyor.

Saldırıyı kimin ve ne amaçla düzenlediği ise açıklanmadı. Ancak radikal Taliban örgütü bölgede sık sık saldırılar düzenliyor.

Wagah sınır kapısı, Pakistan ve Hindistan arasındaki tek bağlantı noktası. Sınırdaki bayrak töreni nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındığı ve izleyicilerin de alana alınırken kontrolden geçirildikleri belirtiliyor.