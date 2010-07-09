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Dünya

Pakistan'da intihar eylemi: 45 ölü

Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlenen intihar saldırısında en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Pakistan'ın Afganistan sınırındaki bir köyde düzenlenen intihar saldırısında en az 45 kişi öldü.


İntihar eyleminde yaralananlar Peşaver'deki hastanelere kaldırıldı.

Ülkenin kuzeybatısında kalan Mohmand bölgesindeki Yakaghund köyünde gerçekleşen saldırıda en az 90 kişi de yaralandı.

İntihar eylemcisinin köye bir motosikletle geldiği ve yerel hükümet binasının girişinde üzerindeki patlayıcıları ateşe verdiği belirtiliyor.

Patlamanın köyün merkezini hedef aldığı ve bazı dükkân ve araçların zarar gördüğü ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği saatte yerel hükümet binası önünde uzun bir kuyruk olduğunu söylüyor.

Binanın güvenliğini sağlayan bir asker, "Önce motosiklet dengesini kaybetmiş, düşecekmiş gibi göründü; sonra da büyük bir patlama oldu." dedi.

Patlamanın ardından bölge güvenlik kordonuna alındı, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalara başladı.

Görgü tanıkları patlamada ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocuklar da olduğunu söylüyor.


Aşiret bölgesi


Mohmand, Afganistan'ın Kunar vilayetiyle sınırı olan bir aşiret bölgesi ve bölgede Taliban ile El Kaide'nin güçlü olduğu sanılıyor.

Mohmand'ın kuzeyinde ise Pakistan'ın Bajaur aşireti bulunuyor.

BBC'nin İslamabad'daki muhabiri İlyas Khan, son üç yılda, Bajaur'dan Mohmand'a militan akışı yaşandığını söylüyor.

Ancak ordunun Mohmand'da düzenlediği operasyonlarla bölgenin ana kentlerinde kontrolü eline geçirdiği belirtiliyor.

Eylül 2009'da, Mohmand'daki kuvvetlerin komutanı bölgenin yüzde 80'inin militanlardan temizlendiğini söylemişti.

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