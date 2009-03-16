Pakistan'da iki patlama: 14 ölü

Pakistan'da meydana gelen iki ayrı patlamada 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.





Peşaver yolunda düzenlenen intihar saldırısında 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de ağır yaralandıği bildirildi. Tirvidai bölgesinde düzenlenen saldırıda otobüs konvoyununun hedef alındığı ifade edildi.



Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında meydana gelen patlamada ise 7 kişinin öldüğü, birkaç kişinin de yaralandığı bildirildi.



Polis, patlamanın nedeninin bombalı saldırı olduğunu belirterek, şu ana dek saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadığını bildirdi.



Polis yetkilisi Nasır Han Durrani, saldırgan bir araçtan indikten sonra patlamanın olduğunu söyledi.



Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik ise saldırıyı bir intihar komandosunun düzenlediğini bildirdi.



Malik, 16 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen bombacının, otobüs terminalini özelikle mi seçtiği ya da patlacıların zamanından önce mi infilak ettiğinin belli olmadığını kaydetti.

