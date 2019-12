-PAKİSTAN'DA HER ŞEYE İHTİYAÇ VAR MULTAN (A.A) - 31.08.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Pakistan'da yaşanan sel felaketinin tsunamiden daha büyük zararlar verdiğini belirterek, ''Çocukların mutsuzluğu yaşlıların şaşkınlığı ve çaresizliği bütün her şeyi anlatıyor. Bu insanlar gerçekten çaresiz ve her şeye ihtiyaçları var'' dedi. İhsanoğlu, yaptığı açıklamada, iki günden bu yana Pakistan'da bir dizi toplantı yaptığını ve sel bölgesini ziyaret ettiğini bildirerek, Pakistanlıların çok zor durumda olduğunu söyledi. Pakistan'daki sel felaketini ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini anlatan İhsanoğlu, sel felaketinin boyutlarının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Özellikle Pakistan'ın güneyindeki sel bölgesine yardımların çok zor şartlar altında ulaştırılabildiğini ifade eden İhsanoğlu, buradaki insanların temiz suya, ilaca, gıdaya, her şeye ihtiyaçlarının bulunduğunu gördüğünü bildirdi. Bölgede gezerken Pencabi ve Urduca bilmemesine rağmen buradaki insanlarla çok rahat anlaşabildiğini ve buradaki insanların ne kadar zor şartlar altında olduğunu gördüğünü ifade eden İhsanoğlu, ''Çocukların mutsuzluğu, yaşlıların şaşkınlığı ve çaresizliği bütün her şeyi anlatıyor. Bu insanlar gerçekten çaresiz ve her şeye ihtiyaçları var'' dedi. Dünyadaki tüm Müslüman ülkelere çağrıda bulunan İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri İhsanoğlu, Pakistanlıların yaralarını sarmak için teşkilat olarak Pakistan'da koordinasyon merkezi ofisi kuracaklarını kaydetti. Felaketten en fazla kadınların ve çocukların etkilendiğini, yıkılan evlerinin yapılmaması ve insanların yaşadıkları yerlere geri dönememeleri halinde sosyal sorunların ortaya çıkacağını anlatan İhsanoğlu, terörist ve radikal akımların bölge insanını etkileyebileceğini, bunun da hem Pakistan hem de bölge ülkeleri açısından bir tehdit oluşturacağını söyledi. Pakistanlıların Türkiye ile tarihten gelen bir dostluğunun bulunduğuna dikkati çeken İhsanoğlu, Türk halkının zekatlarını, fitrelerini bu bölgeye göndermesinin yararlı olacağını kaydetti. Pakistan halkının Türk halkını çok sevdiğini de vurgulayan İhsanoğlu, Pakistan'ın en büyük nişanı olan Hilali Pakistan rozetinin ve nişanının kendine verildiğini de anımsattı. -''PAKİSTAN'IN EN YAKIN ARKADAŞI OLMA...''- Pakistan Devlet Bakanı Malik Amad Khan da Türkiye'nin Pakistan'ın başının sıkıştığı her anda yanında bulunduğunu, bunun da iki ülke ilişkileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Pakistan'da büyükten küçüğe herkesin Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülke olduklarını bildiğini ifade eden Khan, ''İkili ilişkiler sadece devletler arasında değil halklar arasında da vardır'' diye konuştu. Bu ilişkilerin bir sonucu olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini vurgulayan Khan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye'nin Pakistan'ın yanında olduğunu söylemesinin de çok önemli olduğunu belirtti. Khan, Cumhurbaşkanları Zerdari'nin de 'Türkiye'nin yardımlarını unutmayacağını'' söylediğini ifade etti. Müslüman ülkelerin ilk günden itibaren Pakistan'a yardımda bulunduğuna işaret eden Khan, ''Ama Türkiye'nin cevabı her zaman çok iyi, çok hızlı ve hakkından gelici olmuştur. Türkiye ayrıca kardeş Pakistan'ın en yakın arkadaşı olma unvanına uygun hareket etmiştir'' şeklinde konuştu. Bu arada, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri İhsanoğlu'nun, selin en fazla zarar verdiği Karaçi eyaletine giderek, burada Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmesinin ardından Pakistan'dan ayrılacağı öğrenildi.