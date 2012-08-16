Pakistan'da nükleer üsse saldırı: 9 ölü

Askeri üniforma giyen silahlı militanların sabaha karşı, başkent İslamabad yakınlarında bulunan Kamra'daki Minhas Hava Üssüne saldırması sonucu 9 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Üs Komutanı Tuğgeneral Muhammed Azam'ın saldırıda yaralandığı, ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıdan sonra bir kaç saat süren şiddetli bir çatışma yaşandı ve ülkedeki tüm hava üslerinde alarm seviyesi yükseltildi.



Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bomba yerleştirilmiş yelekler giymiş saldırganların hava üssüne otomatik ve tanksavar silahlarla saldırdıkları belirtildi.

Militanların üssün içindeki hangarlara ulaşamadığı, ancak dışarıdan ateşlenen bir roketatarın uçaklardan birine zarar verdiği açıklandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, militanların üsse nasıl girdikleri de bilinmiyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri sözcüsü Tarık Mahmud, tanksavar silah RPG mermilerinden en az birinin uçakların bulunduğu bir hangara isabet etmesi sonucu hangardaki uçaklardan birinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Mahmud, güvenlik güçlerinin kaçan militan bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yaptıkları aramalar sırasında bulunan iki ev yapımı patlayıcının da imha edildiğini belirtti.

Bazı uzmanlara göre, F-16'lar da dahil olmak üzere, çeşitli savaş uçaklarının yanı sıra, uçak ve diğer silah sistemleri imal eden bir fabrikanın bulunduğu Kamra'daki hava üssü, Pakistan'a ait nükleer silahları da barındırıyor. Ancak Pakistan ordusu, hava üssünün ülkenin nükleer programıyla ilişkisi olduğu iddialarını kesinlikle reddediyor.

Batılı uzmanlar, halen elinde 100 kadar nükleer silah bulunduran Pakistan'ın, nükleer silah envanterini hızla genişletme çabası içinde olduğunu ifade ediyor.

Pakistan'daki nükleer silahların güvenliği özellikle ABD için önemli bir kaygı konusu oluşturuyor.

Ancak Pakistan'daki Taliban güçleriyle bağlantılı radikal İslamcı militanlar daha önce askeri üsleri hedef almıştı.

Geçen yıl Mayıs ayında Karaçi'deki Mehran Donanma Üssüne düzenlenen saldırıda yaşanan 17 saatlik çatışmada 10 asker ölmüştü.

2009'da da bir intiharn saldırganı Pencap Bölgesi'ndeki bir denetleme noktasında altı kişiyi öldürmüştü.

Minhas Hava üssü, aralarında Çin'le ortaklaşa geliştirilen JF-17 tipi uçakların da bulunduğu 30 kadar savaş uçağına ev sahipliği yapan, Pakistan'ın en büyük hava üslerinden biri. (BBC Türkçe)