Pakistan'da hastaneye bombalı saldırı

Hastane yetkilisi Noor Baluch, ölü ve yaralı tesbitine devam ettiklerini, ölü
sayısının ilk belirlemelere göre 30'u aştığını söyledi. Yetkili, bu rakamın daha da
artabileceğini kaydetti.
Pakistan'da yayın yapan Geo TV kanalı ölü sayısını 35 olarak duyurdu. Bölge
yetkilisi Daud Khilji ölenlerden ikisinin kameraman olduğunu söyledi. AFP
ajansı ölü sayısını en az 20 olarak bildirdi. Ketta polisinden Zahir Şah yaralı
sayısını 51 olarak açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Baro başkanı silahlı saldırıya uğradı
Yetkililerce verilen bilgiye göre patlama, silahlı saldırıya uğrayan Belucistan
Baro Başkanı Bilal Enver Kasi'nin hastaneye getirilmesinden kısa süre sonra
meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan avukat Kasi,
kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı. Avukatı ziyaret etmek isteyen çok
sayıda meslektaşı, basın mensubu ve polis patlama sırasında hastane önünde
bulunuyordu.
Belucistan eyaleti güvenlik açısından sorunlu
İran ve Afganistan'a komşu Belucistan, güvenlik bakımından
Pakistan'ın en
sorunlu bölgelerinin başında geliyor. Güvenlik güçlerince düzenlenen yoğun
operasyonlara rağmen bölgede birçok militan örgüt faaliyet gösteriyor. Aşırı
görüşlü Sünni gruplar Şiileri hedef alıyor. Taliban unsurları ise devlete ait
kurumlara saldırılar düzenliyor.
Lahor'daki lunapark saldırısı
Mart ayında canlı bombalar Lahor'daki bir lunaparkta aralarında çok sayıda
kadın ve çocuğun da bulunduğu 65 kişiyi katletmiş, başkent İslamabad da radikal
Müslümanların saldırısına uğramıştı. Saldırıyı Taliban'a bağlı
Cemaat-ül Ahrar
örgütü üstlenmiş, terör örgütü yeni saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.