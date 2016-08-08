Pakistan'da hastaneye bombalı saldırı

Hastane yetkilisi Noor Baluch, ölü ve yaralı tesbitine devam ettiklerini, ölü

sayısının ilk belirlemelere göre 30'u aştığını söyledi. Yetkili, bu rakamın daha da

artabileceğini kaydetti.

Pakistan'da yayın yapan Geo TV kanalı ölü sayısını 35 olarak duyurdu. Bölge

yetkilisi Daud Khilji ölenlerden ikisinin kameraman olduğunu söyledi. AFP

ajansı ölü sayısını en az 20 olarak bildirdi. Ketta polisinden Zahir Şah yaralı

sayısını 51 olarak açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Baro başkanı silahlı saldırıya uğradı

Yetkililerce verilen bilgiye göre patlama, silahlı saldırıya uğrayan Belucistan

Baro Başkanı Bilal Enver Kasi'nin hastaneye getirilmesinden kısa süre sonra

meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan avukat Kasi,

kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı. Avukatı ziyaret etmek isteyen çok

sayıda meslektaşı, basın mensubu ve polis patlama sırasında hastane önünde

bulunuyordu.

Belucistan eyaleti güvenlik açısından sorunlu

İran ve Afganistan'a komşu Belucistan, güvenlik bakımından

Pakistan'ın en

sorunlu bölgelerinin başında geliyor. Güvenlik güçlerince düzenlenen yoğun

operasyonlara rağmen bölgede birçok militan örgüt faaliyet gösteriyor. Aşırı

görüşlü Sünni gruplar Şiileri hedef alıyor. Taliban unsurları ise devlete ait

kurumlara saldırılar düzenliyor.

Lahor'daki lunapark saldırısı

Mart ayında canlı bombalar Lahor'daki bir lunaparkta aralarında çok sayıda

kadın ve çocuğun da bulunduğu 65 kişiyi katletmiş, başkent İslamabad da radikal

Müslümanların saldırısına uğramıştı. Saldırıyı Taliban'a bağlı

Cemaat-ül Ahrar

örgütü üstlenmiş, terör örgütü yeni saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.