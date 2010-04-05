Pakistan'da eş zamanlı 5 patlama

T24- Pakistan'ın Kuzey Batı Sınır Eyaletinin başkenti Peşaver'de 20 dakika içinde meydana gelen 5 patlamada 6 kişi öldü.



Peşaver polis yetkilisi, Hayber Caddesinde bulunan Amerikan Konsolosluğunun hedef alındığı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, ölenlerden 4'ünün Taliban militanı olduğunu söyledi.



ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, konsolosluk binasına saldırı doğrulandı. Öte yandan eyaletin Timergara kentinde bu sabah bir siyasi parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Saldırıda 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.