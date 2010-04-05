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Dünya

Pakistan'da eş zamanlı 5 patlama

05 Nisan 2010 17:13

T24- Pakistan'ın Kuzey Batı Sınır Eyaletinin başkenti Peşaver'de 20 dakika içinde meydana gelen 5 patlamada 6 kişi öldü.


Peşaver polis yetkilisi, Hayber Caddesinde bulunan Amerikan Konsolosluğunun hedef alındığı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, ölenlerden 4'ünün Taliban militanı olduğunu söyledi.


ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, konsolosluk binasına saldırı doğrulandı. Öte yandan eyaletin Timergara kentinde bu sabah bir siyasi parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Saldırıda 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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