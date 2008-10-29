Pakistan'da deprem

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RTÜK, D-Smart’ta 11, Digitürk’te 3, Türksat’ta da 14 kanalı "lisanssız yayın yaptığı" gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Üye Sevinç, “2 yıldır bu kanalların başvurusunu sonuçlandırmadık” dedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Doğan grubuna ait D-Smart’taki 11 kanalın da bulunduğu çok sayıda kanalın "lisanssız yayın yaptığı" gerekçesiyle kapatılmasına ve yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
RTÜK üyesi Şaban Sevinç, kararın, Deniz Feneri ve RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında yapılan haberlere misilleme niteliğini taşıdığını söyledi.
ANKA'nın haberine göre RTÜK’ün, dün yapılan Üst Kurul toplantısında, uydudan yayın yapan ve daha önce uyarılmasına rağmen izinsiz olarak yayınlarına devam eden kuruluşlarla ilgili olarak, Hukuk Müşavirliği’nce yasal işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
D-Smart’ta 11, Digitürk’te 3 ve Türksat’ta da 14 kanal lisanssız yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılacak ve yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

‘Tarafsızlık kalmadı’

Sevinç, lisans izni olmadan yayın yapan kanalları geçen yıl tespit ettiklerini, ancak, hiçbir işlem yapmadıklarını belirtti.
Kararın, "Deniz Feneri" davası ile ilgili olduğunu ve dün yapılan toplantıda, bu nedenle karşı oy kullandığını kaydeden Sevinç şunları söyledi:
"Bize iki yıl önce başvuruda bulunmuşlar. 3-4 ay içinde sonuçlandırmamız gereken şeyi, iki yıldır gündemimize almamışız. Adam bizi ikaz etmiş, 'RTÜK olarak, bana yetki verip vermeme konusunda bir karar vermeniz gerekiyor' demiş. Başvurmuş, 'Başvurularımı değerlendir' demiş.
Biz yine gündeme almamışız. Bunlar da yayına geçmişler. Şimdi o yayınları kapatıyoruz. Bir nevi haklılar. Başvurusunu iki yıldır görmezden gelmiş, sumen altı etmişiz.
Şimdi, ‘Siz, benim Deniz Feneri olayımı yazarsanız, ben de bir yıldır yaptığınız izinsiz yayınları kapatırım. Başvurunuzu da gündeme almam' diyoruz.
Biz izinsiz yayınları bilmiyor muyuz? Uyardık mı biz bu kanalları? Uyardık. Peki niye sonuçlandırmadık? Geçen sene niye kapatmadık? Çünkü, geçen sene ilişkilerimiz iyiydi. Deniz Feneri olayı yoktu. Tarafsızlık maalesef kalmadı."


Deniz Feneri’ne misilleme

RTÜK üyesi Şaban Sevinç, kararın, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davası ve Türkiye uzantısı çerçevesinde adı geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında yapılan haberlere misilleme niteliğini taşıdığını söyledi.
Sevinç, karasal olarak Türkiye’nin belirli illerinde, kaçak yayın yapan kuruluşlara ilişkin şunları söyledi:
"Kaçak vericiler kurmuşlar. Normal antenle bile izlenir hale gelmişler. Kanal 24, İstanbul, İzmir, Adana, Denizli, Kayseri ve Konya’da kaçak karasal yayın yapıyor. Ulusal Kanal, Ankara ve İzmir’de kaçak karasal yayın yapıyor. Ancak, kanal, mahkemeden birtakım yerlerde karasal yayın konusunda karar çıkarttı. TV 5, Kanal 1, TV 8, Net TV, Tempo, Tatlıses, Kon TV, Marmara FM, Ses TV, karasal kaçak yayın yapan kanallar arasında. Bunların da yayınları durdurulup yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak."


Karartılan kanallar

Üst Kurul'un kararına konu olan kanal ve şirketler şunlar: D-Smart: Bir A.Ş, Flex, Atmosfer, Dönence, Safir, Planet, Platin, Gümüş, Deniz, Yörünge, Elit. Digitürk: Shopping, Radyo Time, Arion Radyo. Türksat: Müjde Akdeniz, Özgür Radyo, Radyo Anka, Aşık FM, Kağnı FM, Radyo Şahin, ORT FM, ORT TV, Radyo Yürek, Kanal FM, Radyo Habertürk, Konya FM, Rize Radyo, Kaçkar FM.

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