Pakistan'da cuma namazına saldırı: 70 ölü

T24 -



Yetkililer, 3'ü intihar komandosu en az 7 saldırgan tarafından düzenlenen saldırılarda en az 108 kişinin de yaralandığını söyledi.



Saldırının olduğu her iki camide de kontrolün sağlandığını belirten bir polis yetkilisi, saldırıların sorumluluğunu Pakistan Taliban Hareketi'nin (TTP) Pencap kolunun üstlendiğini belirtti.



Öte yandan, Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şehbaz Şerif saldırıyı kınadı.



Pakistan'ın ikinci büyük şehri olan Lahor kentinde iki camiye cuma namazı sırasında otomatik tüfek ve el bombalarıyla saldırı düzenlenmişti.