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Dünya

Pakistan'da cuma namazına saldırı: 70 ölü

Pakistan'ın doğusunda Ahmedi tarikatı üyelerinin gittiği camilere düzenlene saldırıda ölü sayısı artıyor.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahor kentinde, Ahmedi tarikatı üyelerinin gittiği iki camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısının en az 70 olduğu açıklandı.


Yetkililer, 3'ü intihar komandosu en az 7 saldırgan tarafından düzenlenen saldırılarda en az 108 kişinin de yaralandığını söyledi.


Saldırının olduğu her iki camide de kontrolün sağlandığını belirten bir polis yetkilisi, saldırıların sorumluluğunu Pakistan Taliban Hareketi'nin (TTP) Pencap kolunun üstlendiğini belirtti.


Öte yandan, Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şehbaz Şerif saldırıyı kınadı.


Pakistan'ın ikinci büyük şehri olan Lahor kentinde iki camiye cuma namazı sırasında otomatik tüfek ve el bombalarıyla saldırı düzenlenmişti.

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