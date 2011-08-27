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Dünya

Pakistan'da çatışma: 48 ölü ÇİTRAL (A.A)

27 Ağustos 2011 18:30

-Pakistan'da çatışma: 48 ölü ÇİTRAL (A.A) - 27.08.2011 - Afganistan tarafından sınırı geçen yüzlerce El Kaide-Taliban militanının Pakistan'ın Çitral ilçesindeki kışla mevzilerine düzenlediği saldırıda 26'sı asker, 10'u polis ve 12'si de Taliban militanı olmak üzere toplam 48 kişi öldü. Saldırı üzerine açıklama yapan Pakistanlı Bölge Emniyet Müdürü Rahmetullah Vezir'e göre, şafak sökmeden sınırı geçen militanların Çitral Öncü Birliği adlı yarı askeri gücün Afganistan sınırındaki Arandu köyünde bulunan 6 kışla mevzii ve sınır geçiş noktasına düzenlediği saldırıda Pakistan birliği ağır kayıp verdi. Çitral Korucu-Emniyet Gücü komutanı Harun Reşid de 26 askerin yanında 10 sınır polisinin hayatını kaybettiğini, 12 Taliban savaşçısının da ölü ele geçtiğini aktardı.

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