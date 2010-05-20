Pakistan'da çatışma: 23 ölü

T24- Karaçi'nin Şah Faysal, Oragni, Kaşba ve Yeni Karaçi mahallelerinde Hintli Göçmenler Partisi ile Peştunların Ulusal Avami Partisi taraftarları arasında çıkan sokak çatışmalarında, son 24 saatte ölenlerin sayısı 23'e ulaştı.



Etnik gruplar arasında şiddet olaylarının tırmanışa geçmesi üzerine eyalet yönetimi, Karaçi'de bütün okullarda eğitime ara verildiğini, sınavların iptal edildiğini ve şiddet olaylarının görüldüğü semtlerde toplu ulaşımın durdurulduğunu açıkladı.



Sind Eyaleti Valisi İşratul İkbal Han da uzlaşma sağlamak amacıyla çatışan grupların liderleriyle bir araya geldi.



Han gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının kaynağının etnik ve politik konular olduğunu, çatışmaların önüne geçmek için kentte güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.



Karaçi'de birbirlerine düşmanlık besleyen Hindistan göçmenleri ile Peştunlar arasında çıkan çatışmalarda her yıl yüzlerce kişi ölüyor ve işyerleri ateşe veriliyor.