Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 12 ölü, 36 yaralı

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, kentin en kalabalık Şii camilerinden Kasr Şebir'de gerçekleşen saldırıda 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir yetkili, patlamanın intihar saldırısı veya bombalı eylem olup olmadığının henüz belirlenemediğini söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının Muharrem matemi için yas tutmaya gelen Şiilerin en yoğun olduğu sırada gerçekleştirildiğini belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği, yaralılardan birçoğunun durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Raca Pervez Eşref saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.

Saldırının gerçekleştiği Ravalpindi kenti D-8 Zirvesinin yapıldığı başkent İslamabad'ın ile iç içe olması nedeniyle önem taşıyor.

Pakistan'da hükümet, Şiilerin matem ayı Muharrem'de kanlı eylemlerin önüne geçmek amacıyla hafta sonunda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkartmıştı.