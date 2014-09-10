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Dünya

Pakistan'da cami çöktü: En az 24 ölü

Kurtarma ekibinden bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, ölen 24 kişinin yaşlarının 15 ila 35 arasında değiştiğini söyledi

10 Eylül 2014 14:33

Pakistan'ın Lahor kentinde bir caminin çatısının çökmesiyle enkaz altında kalanları çıkarmak için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hanafiyyah isimli caminin çatısının çökmesinin ardından şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaşılırken, halen enkaz altında insanlar olduğu açıklandı.

Kurtarma ekibinden bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, ölen 24 kişinin yaşlarının 15 ila 35 arasında değiştiğini söyledi.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un Daroghawala bölgesindeki caminin çatısı, dün öğle namazı kılındığı esnada çökmesiyle namaz kılan yaklaşık 40 kişi enkaz altında kalmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip eden Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Şerif ayrıca, kaza nedeninin araştırılması ve yaşamını yitirenlerin yakınlarına 5 biner dolar yardım edilmesi için talimat verdi.

Pencap eyaletinde son günlerde etkili olan muson yağmurları nedeniyle birçok evin çatısının çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Caminin çatısının çökmesine de aşırı yağışların neden olduğu tahmin ediliyor.

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