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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistanlı yetkililerden alınan bilgiye göre, patlama çoğunluğu Şiilerden oluşan bir bölgede yaşandı. Yetkililer bu saldırının Sünni militanlar tarafından yapıldığını iddia etti

27 Temmuz 2013 19:09

Çeviri: Kerem Uluç

Pakistan'ın kuzey batısında kurulan bir pazar alanında gerçekleşen iki bombalı saldırı sonucunda, 57 kişinin hayatını kaybettiği, 167 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının gerçekleştiği bölge halkının genellikle Şiilerden oluşan küçük kabileler olduğu ifade edildi. Yetkililer bu saldırının koordineli olarak Sünni militanlar tarafından planlandığını düşündüklerini söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan haber şu şekilde:

Hastaneden yapılan açıklamalara göre, hayatını kaybeden grubun neredeyse tamamı Şii meshebine mensup vatandaşlardan oluşuyor.

Şii lider Hamid Ali, Şii ailelerin Ramazan ayında vakitlerinin çoğunu kurulan bu pazarda geçirdiğini kaydetti.

Hamid Ali, Associated Press'e yaptığı konuşmasında, 'Korunma talep ediyoruz. Hükümetimizin bizi korumasını ve rutin olarak gerçekleştirilen bu olaylara karşı harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

Hastanenin bir başka doktoru Zahid Hüseyin çok sayıda ölüm olduğunu, sürekli ağır yaralıların geldiğini söyledi. Hüseyin, hastanede her odanın dolduğunu, yaralıları tedavi etmek için alan kalmadığını ifade etti.

Emniyet sözcüsü Fazal Naim Khan yaptığı açıklamalarda, koordineli yapılan saldırıların, iftardan önce alışverişe gelen halkı hedef aldığını, bombalardan birinin bir motosiklet üzerine monte edildiğini iddia etti.

Yetkililer ilk patlamadan dört dakika sonra, 250 metre uzaklıkta ikinci bir bombanın patladığını açıkladı.

İkinci patlamanın olduğu sırada bölgede bulunan bir Said Hüseyin isimli bir görgü tanığı , genç yaşlarda birinin patlamadan hemen önce 'Allah büyüktür' diye bağırdığını iddia etti.

Pakistan halkı çoğunlukla Sünni vatandaşlardan oluşuyor, ancak yüzde 15'lik bir Şii populasyonu da mevcut. Sünni ve Şii vatandaşların çoğunlukla beraberce barış içinde yaşadıklarını belirten yetkililer, onyıllardır zaman zaman tansiyonun yükseldiğini belirtti.

Akbar Hüseyin Durrani isminde bir yetkili, saldırganların daha erken saatlerde Pakistan-iran sınırının yakınlarında bulunan Sunsater bölgesinde de eylem yaptıklarını, yedi görevlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

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