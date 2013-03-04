Pakistan'da bombalı saldırı: 45 ölü, 150 yaralı



Pakistan'ın Karaçi kenti dün büyük bir patlamayla sarsıldı. Şii Müslümanları hedef alan saldırı en az 45 kişinin ölümüne neden oldu.

Patlama; Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Abbas kasabasında meydana geldi.

Polis yetkililerine göre, patlayıcı yüklü bir araç kalabalığın yoğun olduğu saatte uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Bir camii yakınında meydana gelen patlama, akşam namazı çıkışına denk geldiği için can kaybı arttı.

Olayda en az 45 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 kişi de yaralandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak şüpheler, Sünni militan gruplar üzerinde yoğunlaşıyor.