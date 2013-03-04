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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: 45 ölü, 150 yaralı

Pakistan'da Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Abbas kasabasında patlama meydana geldi

04 Mart 2013 10:52


Pakistan'ın Karaçi kenti dün büyük bir patlamayla sarsıldı. Şii Müslümanları hedef alan saldırı en az 45 kişinin ölümüne neden oldu.

Patlama; Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Abbas kasabasında meydana geldi.

Polis yetkililerine göre, patlayıcı yüklü bir araç kalabalığın yoğun olduğu saatte uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Bir camii yakınında meydana gelen patlama, akşam namazı çıkışına denk geldiği için can kaybı arttı.

Olayda en az 45 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 kişi de yaralandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak şüpheler, Sünni militan gruplar üzerinde yoğunlaşıyor.

 

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