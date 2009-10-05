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Dünya

Pakistan'da BM bürosuna saldırı

BM, İslamabad'daki WFP bürosuna düzenlenen saldırının ardından Pakistan'daki bürolarını geçici olarak kapattı.

05 Ekim 2009 03:00

Birlemiş Milletler (BM), İslamabad'daki Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bürosuna düzenlenen saldırının ardından Pakistan'daki bütün bürolarını geçici olarak kapattığını duyurdu.

BM sözcüsü Israt Rizvi, belirgin bir tehdit almadıklarını ancak 3 kişinin öldüğü bugünkü (05.10.09) saldırının ardından tedbir amacıyla böyle bir karar verildiğini açıkladı.

İslamabad'da BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın bürosuna düzenlenen intihar saldırısında biri yabancı, ikisi Pakistanlı 3 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Polis, saldırının binaya yürüyerek gelen, bomba taşıyan bir kişi tarafından düzenlendiğini belirterek, intihar eylemcisinin yoğun güvenlik önlemleri altındaki ve X-ray cihazlarının bulunduğu binaya nasıl girebildiğinin araştırıldığını bildirmişti.

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