Pakistan'da BM bürosuna saldırı

Birlemiş Milletler (BM), İslamabad'daki Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bürosuna düzenlenen saldırının ardından Pakistan'daki bütün bürolarını geçici olarak kapattığını duyurdu.



BM sözcüsü Israt Rizvi, belirgin bir tehdit almadıklarını ancak 3 kişinin öldüğü bugünkü (05.10.09) saldırının ardından tedbir amacıyla böyle bir karar verildiğini açıkladı.



İslamabad'da BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın bürosuna düzenlenen intihar saldırısında biri yabancı, ikisi Pakistanlı 3 kişinin öldüğü kaydedilmişti.



Polis, saldırının binaya yürüyerek gelen, bomba taşıyan bir kişi tarafından düzenlendiğini belirterek, intihar eylemcisinin yoğun güvenlik önlemleri altındaki ve X-ray cihazlarının bulunduğu binaya nasıl girebildiğinin araştırıldığını bildirmişti.