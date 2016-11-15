Pakistan'da bir TV kanalı: Trump Pakistan doğumlu ismi de Davut

Pakistan'da bir televizyon kanalı, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Pakistan'da doğduğunu ve esas isminin Davut İbrahim Han olduğunu iddia etti.

Pakistan'ın haber kanalı Neo News, ABD'nin 'yeni başkanı' Donald Trump'la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Haberde Trump'ın Pakistanlı bir ailenin çocuğu olduğu ve adının Davut İbrahim Han olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre küçük Trump ailesini bir trafikkazasında kaybetmiş.

Haber spikeri, "İnanın ya da inanmayın başkan Donald Trump, Pakistan'da doğdu, Amerika'da doğmadı" iddiasında bulundu. Haber kanalı sarışın bir çocuk fotoğrafı yayınlayarak bunun Trump'ın çocukluğu olduğunu öne sürdü.

Tuhaf teori Trump'ın ailesini trafik kazasında kaybetmesinin ardından Hint asıllı bir İngiliz yüzbaşı tarafından Londra'ya getirldiğini savunuyor. Daha sonra da evlat edinilen Trump'ın 1955'te ABD'ye götürüldüğü öne sürülüyor.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Twitter üzerinden haberi paylaşarak tiye aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 70 yaşındaki Trump'ın çocukluğunun geçtiği yıllarda renkli fotoğraf teknolojisinin olmadığını belirtti. Buna karşılık veren kullanıcılar ise fotoğrafın sonradan renklendirilmiş olabileceğine dikkat çekti.

Trump, seçim kampanyasında uzun süre, Barack Obama'nın ABD topraklarında doğmadığını öne sürerek, Hawaii doğumlu siyasetçinin doğum sertifikasının meşruiyetini sorgulamıştı. Obama da bu yüzden Trump ile dalga geçmişti.

Trump, Eylül ayında yaptığı açıklamada ise Obama'nın ABD'de doğduğunu kabul ederek, iddialarını geri çekmişti.

ABD anayasasına göre, bir kişinin ABD Başkanı olabilmesi için 35 yaşını doldurması, 14 yıl ABD'de yaşaması ve doğduğunda Amerikan vatandaşı olması gerekiyor. Ancak anayasada "doğduğunda Amerikan vatandaşı olma" şartının tanımı yer almıyor. ABD Başkanı Barack Obama, doğum kayıtlarına göre ABD toprağı olan Hawaii'de dünyaya geldi. Trump'ın iddiası doğru olsaydı Obama'nın başkanlığı hukuki tartışmalara yol açabilirdi.