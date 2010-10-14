-PAKİSTAN'DA BAŞBAKANA SUİKAST PLANLAYANLAR YAKALANDI MULTAN (A.A) - 14.10.2010 - Pakistan'da, Başbakan Yusuf Rıza Gilani, Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi ve diğer üst düzey ordu ve hükümet yetkililerine suikast planlayan 7 militan yakalandı. Polis yetkilisi Abid Kadri, bir köy yakınında araçlarının durdurulmaya çalışılması üzerine ateş açan militanların yakalandığını ve suikast planının, militanların sorgusu sırasında öğrenildiğini kaydetti. Kadri, yakalananların ayrıca, Multan kentinde geçen yıl 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sorumlu bir örgütün üyesi olduklarını ifade etti. Abid Kadri, militanların, Pakistan Başbakanı Gilani ve Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi öldürmeye ne kadar yakın oldukları konusunda ise bilgi vermedi.