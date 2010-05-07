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Dünya

Pakistan'da aşiret çatışması: 11 ölü

Pakistantan'da iki aşiret arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Pakistan’ın aşiretler bölgesinde iki aşiret arasında çıkan çatışmada 11 kişi öldü.


Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısındaki aşiretler bölgesinde bulunan Gazi Ahmed kasabasında Cato ve Hosa aşiretleri arasındaki silahlı çatışmanın nedeninin kan davası olduğu belirtildi.


Bir polis yetkilisi, saatlerce süren çatışma nedeniyle kasabadan geçen ana yolun trafiğe kapandığını, binlerce kişinin yollarda mahsur kaldığını bildirdi.


Polis, aralarında durumu ağır olan çok sayıda yaralının Navabşah kentinde bulunan devlet hastanesine kaldırıldığını belirtti.


Pakistan’da, devlet otoritesinin sağlanamadığı aşiretler bölgesinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda her yıl yüzlerce kişi ölüyor.

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