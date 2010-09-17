-PAKİSTAN'DA AŞİRET ÇATIŞMALARI PARAÇINAR (A.A) - 17.09.2010 - Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarında, iki aşiret arasında son iki haftada meydana gelen çatışmalarda 102 kişinin öldüğü belirtildi. Polis yetkilisi Halil Han, bugün, Kurram bölgesinde Şii ve Sunni aşiretler arasında, suyun geçişi ile ilgili anlaşmazlık üzerine çıkan çatışmada 48 kişinin öldüğünü kaydetti. Bölge son yıllarda sık sık aşiret ve mezhep çatışmalarına sahne oluyor. Kurram ve diğer sınır bölgelerinin radikal dinci militanların ve El Kaide örgütünün barınağı olduğuna dikkat çekiliyor. Çatışmalarda, militanların rolü olabileceği ifade ediliyor.