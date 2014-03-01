Pakistan'da aşı ekibine saldırı



Pakistan'ın kuzey batısında çocuk felci aşısı yapan ekibi korumakla görevli sınır muhafızlarına bombalı saldırı düzenlendi. Dawn gazetesinin haberine göre iki ayrı bombalı saldırıda 11 güvenlik görevlisi ile bir çocuk hayatını kaybetti. Aşıları yapan ekipten kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Pakistan dünya genelinde çocuk felci virüsünün en sık görüldüğü ülkelerden biri. Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle ülkedeki çocukların aşılanması için ülkede çalışmalar yürütüyor.

Pakistanlı yetkililer saldırıyı radikal Taliban'ın düzenlemiş olabileceğinden yola çıkıyor. Taliban aşılamanın Müslümanlar'ın kısırlaştırılması amacıyla yapıldığını iddia ediyor ve aşı ekibindekileri casusluk faaliyetleri yürütmekle suçluyor.