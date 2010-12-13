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Dünya

PAKİSTAN'DA ARAZİ KAVGASI: 7 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

13 Aralık 2010 10:13

-PAKİSTAN'DA ARAZİ KAVGASI: 7 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 13.12.2010 - Pakistan'ın güneybatısındaki Nasırabad'da arazi anlaşmazlı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi öldü. Beluçistan güvenlik kaynakları, Lango aşireti üyesi iki grup arasında arazi anlaşması yüzünden çıkan silahlı çatışmada 7 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Televizyonlara konuşan bir görgü tanığı, kavga eden grupların bazı evleri ateşe verdiğini ve silahlı çatışmaların devam ettiğini söyledi. Polisin, silahlı çatışmanın daha fazla büyümemesi için Nasırabad'a takviye birlikler gönderdiği belirtildi.

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