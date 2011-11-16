-Pakistan'da Amerikan saldırısı İSLAMABAD (A.A) - 16.11.2011 - Bir Amerikan insansız uçağın, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan'a düzenlediği füze saldırısında 6 kişi öldü. Pakistan güvenlik yetkililerince yapılan açıklamada, iki kişinin de yaralandığı füze saldırısının, Taliban ve El Kaide terör örgütü militanlarının etkin olduğu Güney Veziristan aşiret bölgesinin Sararogha kasabasında bir eve düzenlendiğini belirtildi. Saldırıda ölenlerin Pakistan ya da Afgan Talibanı'na mensup kişiler olabileceği bildirildi.