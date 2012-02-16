Pakistan'da ABD'ye 'üç'lü gözdağı

T24 - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD'yi kızdıracak üçlü bir zirve yapılıyor. Pakistan, Afganistan ve İran liderleri iki gün boyunca terörle mücadele ve Taliban'la barışı görüşecek. ABD'ye "Taliban'la barışı görüşmek senin tekelinde değil" mesajı verilecek.

Dünyanın hiçbir bölgesi ABD için Pakistan-Afganistan-İran üçgeni kadar sorunlu değil. Nükleer programı dolayısıyla ABD, yıllardır İran'a siyasi ve ekonomik yaptırım uyguluyor. 11 Eylül sonrası işgal ettiği Afganistan'da da askeri mücadeleyi kazanamadı. 10 yıldır bu ülkeye istikrar getirmek için savaşan ABD, 2014 yılında Afganistan'dan çekilmeyi planlıyor. Washington, çekilme öncesi Taliban'la barış imzalayarak bölgeyi kontrolü altında tutmaya çalışıyor.

Bölgede sıcak ilişkilere sahip olduğu Pakistan'la da son dönemde kanlı bıçaklı. Pakistan, ABD'nin insansız uçaklarla topraklarına saldırı düzenlemesine son vermesini talep ediyor ancak ABD, Taliban militanlarının kaynağının vurduğu bölgeler olduğunu iddia ederek, bu ülkede gizli bir savaş yürütüyor. Geçtiğimiz yıl ABD insansız uçaklarının 20'den fazla Pakistanlı askeri öldürmesinin ardından Washington ile İslamabad'ın ilişkileri donma noktasına geldi.

ABD bu nedenle Pakistan'da, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Pakistan Devlet Başkani Asıf Ali Zerdari'nin katıldığı üçlü zirveyi dikkatle izliyor. Zirve öncesi açıklama yapan Pakistan Devlet Başkanı Zerdari, "Görüşmelerinin ana noktasını, yaşadıkları bölgeye barış ve istikrar getirmek için atılacak adımların" oluşturduğunu söyledi.

'Taliban'la barış senin tekelinde değil'

Resmi programa bakıldında üç lider, ticari ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra uyuşturucuyla mücadele ve terörü masaya yatıracaklar. Ancak zirvede ABD'ye şu mesajın verileceği iddia ediliyor: "Sen olmadan da bölgemize barış ve istikrar getirebiliriz. Taliban'la barış görüşmeleri senin tekelinde değil."

Karzai, Gilani ile görüştü

Pakistan, Afganistan ve İran liderlerinin yapacağı üçlü zirveye katılmak amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ile biraraya geldi.

Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede liderler, heyetler arasındaki toplantıya başkanlık yaptı. Karzai ve Gilani heyetlerarası toplantı öncesi bir süre baş başa görüştü.

Görüşmeden sonra konuşan Pakistan Başbakanı Gilani, istikrarlı ve iç barışı sağlamış bir Afganistan'ın bölgenin çıkarına olduğunu söyledi.