-PAKİSTAN'DA ABD SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ İSLAMABAD (A.A) - 24.01.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde toplanan binlerce kişi, insansız Amerikan uçaklarıyla Pakistan topraklarına yapılan saldırıları protesto etti. Pakistan'ın en büyük İslamcı partilerinden Cemaat-i İslami (JI) tarafından düzenlenen protesto eyleminde ''ABD'nin saldırılara derhal son vermesi'' istendi. Hayber Paktunva Eyalet Meclisi önünde toplanan 10 binden fazla kişi, kentin önemli yollarını saatlerce trafiğe kapattı. Protestocular, ''Amerika için ölüme hayır'', ''Pakistan, Amerikan saldırılarına 'dur' desin'' ve ''Obama, masum Müslümanları öldürüme'' yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı. Bu arada, insansız Amerikan uçaklarının Kuzey Veziristan'da düzenlediği iki saldırıda 13 kişi daha hayatını kaybetti. İnsansız Amerikan uçaklarının eylül ayının başından beri Pakistan'ın kuzeybatısındaki topraklara düzenlediği saldırılarda önemli oranda artış oldu. ABD'nin son üç ayda Pakistan'a düzenlediği 70'in üzerindeki saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Pakistan topraklarında 2008 yılında başlayan Amerikan saldırılarında şimdiye kadar bin 500'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor. Bu saldırılar, Pakistan kamuoyunda Amerikan aleyhtarı tepkilere ve öfkenin büyümesine neden oluyor.