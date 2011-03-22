-PAKİSTAN'DA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE 3 SİVİL ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 22.03.2011 - Pakistan'ın İran sınırında 7 güvenlik görevlisi ile üç sivilin silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi. Beluçistan Eyaleti İçişleri Bakanı Akber Hüseyin Durani, ülkenin güneybatısındaki Gavadar'da sahil yolu inşaatını yürüten Ulusal Karayolu Kurumu şantiyesine düzenlenen saldırıda, 7 güvenlik görevlisi ile üç işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Durani, şantiyeyi otomatik silahlarla tarayan kimliği belirlenemeyen kişilerin olay yerinden kaçtığını, saldırganları yakalamak amacıyla Sınır Kolordusu Birlikleri'nin operasyon başlattığını belirtti. -8 TALİBAN MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ- Güvenlik kaynaklarına göre, Afganistan sınırındaki Orakzai bölgesinde bir karakola saldıran militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 8 militan öldürüldü, teröristlerin ilk ateşiyle bir askeri araç tahrip oldu.