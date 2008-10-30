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Dünya

Pakistan'da 40 saniyelik deprem: 175 ölü

Pakistan'ı dün 'doğa ana' vurdu. Ülkenin kırsal kesiminde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem 175 kişinin ölümüne, 6 köyün tamamen haritadan silinmesine neden oldu..

30 Ekim 2008 02:00

Pakistan'ı dün 'doğa ana' vurdu. Ülkenin kırsal kesiminde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem 175 kişinin ölümüne, 6 köyün tamamen haritadan silinmesine neden oldu..

Pakistan'ın güney batısındaki Belucistan eyaletinin kırsal kesimi dün Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Amerikan jeolojik araştırmalar kurumu USGS, depremin yüzeyin 15 kilometre altında olduğunu ve merkez üssünün Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın 60 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre 175 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. İngiliz BBC televizyonuna konuşan depremzedeler depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğünü ve kerpiçten yapılmış evlerin sarsıntıyla toz haline geldiğini söyledi.

Kızılay gidiyor

Kurtarma ekiplerinin uzak köylere henüz ulaşamadığı kaydedilirken, bölgede 6 köy haritalardan silindi. Ordu yetkilileri arama kurtarma çalışmalarına katılmaz ve enkazdan yaralı ve cesetleri çıkarmak için bölgeye geldi. Ekim 2005'te Pakistan'ın kuzeydoğusu ile Keşmir'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 74 bin kişi ölmüş, 3.5 milyon kişi yerlerinden olmuştu. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada Pakistan'a bir ekip gönderildiği belirtildi. Dünyadan da ülkeye destek yağıyor.

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