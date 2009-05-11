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Dünya

Pakistan'da 4 günde 700 militan öldürüldü

11 Mayıs 2009 12:18

Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlenen operasyonlarda son 4 günde 700 kadar militan öldürüldü.

Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, son 4 günün bilançosunu açıklarken, Svat Vadisinde operasyonun devam ettiği, yeni hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

Malik, perşembe günü başlayan operasyonun tek bir Taliban kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Bu arada BM, 2 Mayıstan bu yana kamplara ve merkezlere Svat, Buner ve Dir bölgelerindeki evlerini terk eden 360 bin 600 kişinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Pakistan hükümeti, halkın ordu ile Taliban militanları arasındaki şiddetli çatışmalardan kaçmasına imkan kılmak için Svat Vadisi'nde uyguladığı sokağa çıkma yasağını dün 7 saat için kaldırmıştı.

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