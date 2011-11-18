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Dünya

Pakistan'da 30 Taliban militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A)

18 Kasım 2011 10:02

-Pakistan'da 30 Taliban militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 18.11.2011 - Pakistan'da güvenlik güçleri, Afganistan sınırında 30 Taliban militanını öldürdü. Ordunun Kalaya'daki karargahından yapılan açıklamada, Yukarı Orakzai'nin Dapar bölgesindeki sığınak ve mağaralarda barınan militanlara yönelik hava kuvvetlerinin bombardımanıyla desteklenen operasyonlarda en az 30 militanın öldürüldüğü, 10 militanın da yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin son operasyonlarla Orakzai'nin üst kesimlerinde tamamen kontrolü sağladığı ve çok sayıda şüpheliyi de gözaltına aldığı belirtildi. Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Orakzai, Hayber ve Kurram bölgelerinde son bir aydan beri yoğunlaştırdığı operasyonlarda yüzlerce militanı etkisiz hale getirdi.

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