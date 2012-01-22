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Yaşam

Pakistan'da 24 kişi yanlış ilaç kurbanı

Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde yanlış ilaç kullanımı nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde yanlış ilaç kullanımı nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.
 

Yerel hükümetin sağlık bakanığı yetkilisi Cihanzeb Han, Pencap Kardiolaji Enstitüsü'nde yanlış ilaç kullanılan hastalardan 24'ünün hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yanlış ilaç kullanımı nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.


Cihanzeb Han, birçok hastanın sağlık durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.


Hükümet tarafından ücretsiz sağlanan ilacın yanlış kullanımı nedeniyle ölümler meydana geldiğini belirten Han, ilacın kullanımının yasaklandığını belirtti.


Ölüme neden olan ilaçların yanlış depolama nedeniyle kullanıldığı sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.


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