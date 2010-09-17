-PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYALARINDA 176 MİLYON TL TOPLANDI ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Pakistan'a yardım için açılan banka hesaplarında 176 milyon 705 bin lira toplandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünce yürütülen üç kampanyada, bugün saat 17.15 itibariyle toplanan para miktarlarına yer verildi. Buna göre, Başbakanlığın kampanyasında 75 milyon 268 bin 113 lira, Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasında 99 milyon lira, TRT Genel Müdürlüğünün kampanyasında 2 milyon 437 bin lira olmak üzere 176 milyon 705 bin lira toplandı. Başbakanlık hesaplarında toplanan yardımların, Ziraat Bankası'nda 45 milyon 252 bin 433 lira, Halk Bankası'nda 20 milyon 340 bin 196 lira ve Vakıflar Bankası'nda 9 milyon 675 bin 484 lira olduğu belirtildi. Açıklamada, 2 Ağustos tarihinden itibaren toplam 12 uçak, 4 tren (68 vagon), 166 tır ile 4 bin 675 ton ağırlığında, 23 milyon 779 bin lira tutarında ayni yardım gönderildiği bildirildi. Daha önce de Pakistan'a 10 milyon Dolar nakdi yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı 83 kişilik ekibin de bölgede görev yaptığı kaydedildi.