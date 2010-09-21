-PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYALARI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Pakistan'a yardım için açılan banka hesaplarında 182 milyon 765 bin lira toplandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünce yürütülen üç kampanyada, bugün saat 17.00 itibarıyla toplanan para miktarlarına yer verildi. Buna göre, Başbakanlığın kampanyasında 78 milyon 139 bin lira, Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasında 102 milyon 189 bin lira, TRT Genel Müdürlüğünün kampanyasında 2 milyon 437 bin lira olmak üzere 182 milyon 765 bin lira birikti. Başbakanlık hesaplarında toplanan yardımların Ziraat Bankasında 46 milyon 987 bin 100 lira, Halk Bankasında 20 milyon 668 bin 770 lira ve Vakıflar Bankasında 10 milyon 483 bin 107 lira olduğu belirtildi.