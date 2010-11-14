-PAKİSTAN'A MUHSİN YAZICIOĞLU KÖYÜ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) düzenlediği yardım kampanyası ile Pakistanlı selzedeler için yaptırılan konutların anahtar teslim töreni Kurban Bayramı'nda yapılacak. BBP, geçtiğimiz Ağustos'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Pakistan'daki selzedeler için düzenlediği yardım kampanyasında toplanan paralarla, ilk etapda selden en fazla etkilenen Pakistan'ın Nowshara kentinde 25 konuttan oluşan bir köy kurdu. Bu köydeki sosyal tesislerin yanı sıra konutların iç teşrifinin de BBP'liler tarafından yaptırıldığı kaydedildi. Yapılan konutların her biri 5 bin 500 dolara malolurken, konutlar evleri selden zarar gören ve halen çadırkentlerde yaşayanlara verilecek. Tören için BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet 16 Kasım'da Pakistan'a gidecek. Topçu ve beraberindeki heyet buradaki selzedelerle Kurban Bayramı'nı geçirecek ve 18 Kasım'da Muhsin Yazıcıoğlu Köyü'nün anahtar teslim törenine katılacak. Topçu, yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasında tarihi derinliğe dayanan bir dostluğun bulunduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan halkının yardımlarının unutulamayacak kadar önemli ve asil olduğunu vurgulayan Topçu, bölgesinde lider ülke olan Türkiye'nin Pakistan'a vefa borcunun bulunduğunu kaydetti. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk-İslam coğrafyasında Türkiye'nin tarihten gelen zorunluluklarının bulunduğunu belirten BBP Genel Başkanı Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kimse Yok mu? diye biri bağırırsa bizim orada olmamız lazım. Bu, bize tarihten gelen bir miras. Gelecek asır Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin asrı olacaktır. Türkiye kendisine tarihten gelen referans lider ve model ülke rolünü iyi oynaması gerekir. Biz Pakistan'a tarihten gelen iddiamızın gereğini yerine getirdik. Biz vefa borcumuzu yerine getirdik. Biz geçmişte Kosova'ya Bosna Hersek'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan'a ne yaptıysak bugün de onu yapıyoruz.'' Yalçın Topçu, AB ve ABD'nin Taliban'ı bahane ederek Pakistan'a yardım elini uzatmamasını da eleştirerek, ''Batı burada da çifte standardını ortaya koymuştur'' dedi. BBP Genel Başkanı Topçu, Pakistan için başlatılan kampanyanın devam ettiğini, gelen yardımlara göre önümüzdeki günlerde Mehmet Akif Ersoy, Şeyh Şamil, Aliya İzzetbegovic, Hoca Ahmet Yesevi köylerinin de kurulabileceğini sözlerine ekledi.