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Dünya

Pakistan'a insansız ABD uçağıyla saldırı: 12 ölü

Afganistan sınırında, ABD insansız uçağıyla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 12'ye yükseldiği ve ölenlerin Afgan militan olduğu açıkland

25 Eylül 2009 03:00

Pakistan'ın Afganistan sınırında, ABD insansız uçağıyla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 12'ye yükseldiği ve ölenlerin Afgan militan olduğu açıklandı.

AP ajansının haberine göre, istihbarat yetkilileri ve yöre sakinleri, dün gece Kuzey Veziristan eyaletinde düzenlenen saldırıda ölenlerin tümünün Afgan olduğunu ve Afganistan'ın sınırdaki Logar vilayetinden Pakistan'a geçiş yaptıklarını söyledi.

ABD insansız uçağıyla dün gece 4 füze saldırısı düzenlenmiş, füzelerin Mir Ali kasabası yakınında bulunan ve Afgan Talibanı komutanı Celaleddin Hakkani tarafından yönetilen bir dini okulun yanındaki evi hedef aldığı kaydedilmişti.

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